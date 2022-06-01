Сегодня семидневный опрос об обороте огнестрельного оружия среди гражданского населения завершился.
Всего в “действии” к нему присоединились 1 726 452 пользователя.Итоги опроса опубликовало Мінцифри.
В частности, были получены следующие результаты:
59% считают, что пистолеты могут иметь все граждане, которые соблюдают требования закона, и могут свободно носить их с собой в общественных местах
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22% — пистолеты категорически не должны быть в обращении среди гражданского населения
19% — пистолеты могут иметь все граждане, которые соблюдают требования закона, и использовать их только в тирах или на стрельбищах. Носить оружие с собой запрещено.
Эти результаты передадут в Министерство внутренних дел для дальнейшей оценки.
Напомним, некоторые украинцы в июне получат пенсии с доплатами.
Также сообщалось, что появилось срочное предупреждение относительно выплат украинцам в размере 3000 тысяч гривен.
Также Politeka.net писала, что украинцев разозлило сообщение Приватбанка о новых правилах с 1 июня.