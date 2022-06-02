Росія може посилити ракетні удари по всій території України, застосувавши так званий "Сирійський досвід".

Найближчим часом російська армія може застосувати в Україні так званий "сирійський досвід". Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління ГШ ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, ситуація розвивається так, що незабаром пріоритетними завданнями для ворогів можуть стати:

- нарощування інтенсивності застосування авіації та нанесення ракетних ударів по всій території України,

- продовження тотального знищення цивільної інфраструктури та мирного населення, в першу чергу за рахунок нанесення ракетно-авіаційних ударів.

"Це так званий сирійський досвід", - заявив Олексій Громов.

Він додав, що майбутньою метою росії може стати оточення і знищення Об'єднаних сил України. Противник спробує створити сухопутний коридор з Ростовською областю до тимчасово окупованої території Криму, а в перспективі і Придністров'я. Таким чином рф спробує позбавити Україну доступу до Чорного та Азовського морів.

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