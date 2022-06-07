Це станеться, якщо уряду вдасться знайти кошти для фінансування індексації.

У липні поточного року для деякої категорії пенсіонерів буде проведений перерахунок пенсійних виплат. Це станеться, якщо уряду вдасться знайти кошти для фінансування індексації.

Підвищення передбачено затвердженим бюджетом Пенсійного фонду на 2022 рік.

У Мінсоцполітики уточнили, що розраховують на фінансування підвищення пенсій, однак точно відповісти, чи буде воно, не можуть.

Підвищення пенсій у липні передбачає, що розмір мінімальної пенсії зросте з 1 934 грн до 2 027 грн. При цьому більше отримають ті, кому платять максимальну пенсію, яка з 1 липня складе 20 270 грн. Крім того в липні планували підвищити надбавку за стаж понад норму з 19,34 до 20,27 грн за рік.

Також, Міністерство фінансів України анонсувало верифікацію всіх одержувачів соціальних виплат, оскільки зараз у бюджеті мало коштів. Ще причиною служить і велика кількість підроблених пенсійних посвідчень різних категорій.

Нагадаємо, в ПФУ повідомили про зміни після нового рішення Ради.

Також повідомлялось, грошова допомога від міжнародних організацій, українцям сказали, як її отримати.Також Politeka.net писала, що

Також Politeka.net писала, що деякі українці в червні отримають пенсії з доплатами.



