На соціальній платформі єДопомога тепер можна подати заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій.

Послуга, як пише Politeka.net з посиланням на Міністерство соціальної політики, доступна від сьогодні.

Можливість подати заявку на отримання додаткової грошової допомоги від міжнародних організацій реалізована на соціальній платформі єДопомога.

«Від сьогодні люди, які знаходяться на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або територіях, на яких відбуваються активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи можуть сформувати на соціальній платформі єДопомога заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій», - повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Для цього потрібно заповнити персональні дані та вказати IBAN, міжнародний номер банківського рахунку. Цей номер можна дізнатись в особистому кабінеті або у застосунку Банку, де відкритий банківський рахунок людини.

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