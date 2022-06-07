Это произойдет, если правительству удастся найти средства для финансирования индексации.

В июле текущего года для некоторой категории пенсионеров будет произведен перерасчет пенсионных выплат. Это произойдет, если правительству удастся найти средства для финансирования индексации.

Повышение предусмотрено утвержденным бюджетом Пенсионного фонда на 2022 год.

В Минсоцполитики уточнили, что рассчитывают на финансирования повышения пенсий, однако точно ответить, будет ли оно, не могут.

Повышение пенсий в июле предусматривает, что размер минимальной пенсии вырастет с 1 934 грн до 2 027 грн. При этом больше получат те, кому платят максимальную пенсию, которая с 1 июля составит 20 270 грн. Кроме того в июле планировали повысить надбавку за стаж сверх нормы с 19,34 до 20,27 грн за год.

Также, Министерство финансов Украины анонсировало верификацию всех получателей социальных выплат, поскольку сейчас в бюджете мало средств. Еще причиной служит и большое количество поддельных пенсионных удостоверений разных категорий.

Напомним, в ПФУ сообщили об изменениях после нового решения Рады.

Также сообщалось, денежная помощь от международных организаций, украинцам сказали, как ее получить.

Также Politeka.net писала, что некоторые украинцы в июне получат пенсии с доплатами.



