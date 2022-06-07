Новий навчальний рік в Україні має розпочатися як зазвичай - 1 вересня.

Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

За його словами, навчальний рік розпочнеться в очному режимі навчання.

"1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі оффлайн і всі діти, студенти, учні повинні піти в школи, університети коледжі, установи професійно-технічної освіти", - сказав Вітренко.

Також представник Міносвіти закликав дітей готуватися до процесу.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну повністю або частково зруйновані майже 1000 шкіл, понад 500 медустанов, понад 200 підприємств і 12 цивільних аеропортів. А загальний збиток сягає $600 млрд.

Такі цифри втрат, завданих Україні, наводила ще на початку травня Kyiv School of Economics. При цьому ці цифри ростуть з кожним днем - окупанти продовжують знищувати цивільну інфраструктуру, в тому числі і школи.

Також повідомлялося, що у Харкові випускники станцювали вальс на руїнах своєї школи.

Крім того Politeka.net писала, що стало відомо якими будуть шкільні атестати цього року.

Нагадаємо, раніше в Міносвіти давали невтішну відповідь щодо старту нового навчального року.