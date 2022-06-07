Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.
За його словами, навчальний рік розпочнеться в очному режимі навчання.
"1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі оффлайн і всі діти, студенти, учні повинні піти в школи, університети коледжі, установи професійно-технічної освіти", - сказав Вітренко.
Також представник Міносвіти закликав дітей готуватися до процесу.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну повністю або частково зруйновані майже 1000 шкіл, понад 500 медустанов, понад 200 підприємств і 12 цивільних аеропортів. А загальний збиток сягає $600 млрд.
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Такі цифри втрат, завданих Україні, наводила ще на початку травня Kyiv School of Economics. При цьому ці цифри ростуть з кожним днем - окупанти продовжують знищувати цивільну інфраструктуру, в тому числі і школи.
Також повідомлялося, що у Харкові випускники станцювали вальс на руїнах своєї школи.
Крім того Politeka.net писала, що стало відомо якими будуть шкільні атестати цього року.
Нагадаємо, раніше в Міносвіти давали невтішну відповідь щодо старту нового навчального року.