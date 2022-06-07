Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.
По его словам, учебный год начнется в очном режиме обучения.
«1 сентября образовательный процесс в Украине будет возобновлен в режиме оффлайн и все дети, студенты, ученики должны пойти в школы, университеты колледжи, учреждения профессионально-технического образования», - сказал Витренко.
Также представитель Минобразования призвал детей готовиться к оффлайн процессу.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину полностью или частично разрушены почти 1000 школ, более 500 медучреждений, более 200 предприятий и 12 гражданских аэропортов. А общий ущерб достигает $600 млрд.
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Такие цифры потерь, нанесенных Украине, приводила еще в начале мая Kyiv School of Economics. При этом эти цифры растут с каждым днем – оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру, в том числе и школы.
Также сообщалось, что в Харькове выпускники станцевали вальс на руинах своей школы.
Кроме того Politeka.net писала, что стало известно какими будут школьные аттестаты в этом году.
Напомним, ранее в Минобразования давали неутешительный ответ относительно старта нового учебного года.