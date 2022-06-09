ПриватБанк з 1 червня посилив правила для своїх клієнтів і скасував кредитні канікули. При цьому для тих, хто не може погашати свої борги, запропонували кілька варіантів виплат.
Про це в інтерв'ю Мінфіну розповів керівник дирекції роздрібного бізнесу ПриватБанку Дмитро Мусієнко.
За його словами, тим українцям, які не платитимуть, штрафні санкції нараховувати не будуть. Однак співробітники банку будуть зв'язуватися з клієнтами і нагадувати про необхідність внести кошти.
Він також зазначив, що для клієнтів, які можуть своєчасно вносити обов'язковий щомісячний платіж у розмірі 5% суми заборгованості, буде пропонуватися знижена ставка – 1,7%. Для клієнтів з обмеженими фінансовими можливостями встановимо менший щомісячний платіж від 1,5% до 4,9%. Для клієнтів, які зовсім не можуть платити, будемо оформляти окремі кредити.
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Українці за своїми кредитками в тих регіонах, де немає військових дій, за власним бажанням продовжують повертати борги. Рівень оплати становить до 65%. Тобто всім клієнтам сказали: зараз по кредиту можна не платити, але майже 7 з 10 все одно прийняли рішення заплатити.
Нагадаємо, що ПриватБанк розповів про закриття популярної програми.
Як повідомляла Politeka, ПриватБанк виплачуватиме по 2200 гривень.
Також Politeka писала, що ПриватБанк попередив українців про незручності, терміни затягуються.