Украинцы по своим кредиткам в тех регионах, где нет военных действий, по собственному желанию продолжают возвращать долги.

ПриватБанк с 1 июня ужесточил правила для своих клиентов и отменил кредитные каникулы. При этом для тех, кто не может погашать свои долги, предложили несколько вариантов выплат.

Об этом в интервью Минфину рассказал руководитель дирекции розничного бизнеса ПриватБанка Дмитрий Мусиенко.

По его словам, тем украинцам, которые не будут платить, штрафные санкции начислять не будут. Однако сотрудники банка будут связываться с клиентам и напоминать о необходимости внести средства.

Он также отметил, что для клиентов, которые могут своевременно вносить обязательный ежемесячный платеж в размере 5% суммы задолженности, будет предлагаться сниженная ставка – 1,7%. Для клиентов с ограниченными финансовыми возможностями установим меньший ежемесячный платеж от 1,5% до 4,9%. Для клиентов, которые совсем не могут платить, будем оформлять отдельные кредиты.

Украинцы по своим кредиткам в тех регионах, где нет военных действий, по собственному желанию продолжают возвращать долги. Уровень оплаты составляет до 65%. То есть всем клиентам сказали: сейчас по кредиту можно не платить, но почти 7 из 10 все равно приняли решение заплатить.

Напомним, что ПриватБанк рассказал о закрытии популярной программы.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк будет выплачивать по 2200 гривен.

Также Politeka писала, что ПриватБанк предупредил украинцев о неудобствах, сроки затягиваются.