Мобільний банківський додаток "Приват24" не буде працювати деякий час. Про це українців попередили у прес-службі ПриватБанку і назвали терміни.
Так, "Приват24" не працюватиме вночі 12 червня з 00:00 до 05:00. Це пов'язано з регламентними роботами.
"12 червня вночі ПриватБанк проводить поточні регламентні роботи в Приват24, послуги будуть на паузі до 5 ранку", — сказано в повідомленні.
Клієнтів попереджають, що під час регламентних робіт додаток і Web-версія Приват24 будуть недоступні.
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Варто також відзначити, що ПриватБанк кардинально змінив умови по кредитках. Так, для клієнтів, які можуть своєчасно вносити обов'язковий щомісячний платіж у розмірі 5% суми заборгованості, буде пропонуватися знижена ставка – 1,7%.
Для клієнтів з обмеженими фінансовими можливостями встановимо менший щомісячний платіж від 1,5% до 4,9%. Для клієнтів, які зовсім не можуть платити, будемо оформляти окремі кредити.
Нагадаємо, що клієнти ПриватБанку звернули увагу на нюанс з курсом валют.
Як повідомляла Politeka, в ПриватБанку пояснили правила, які стосуються їхніх клієнтів.
Також Politeka писала, що ПриватБанк перевіряє платежі навіть у 200 гривень, з'явилося пояснення.