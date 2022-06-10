Мобільний банківський додаток "Приват24" не буде працювати деякий час. Про це українців попередили у прес-службі ПриватБанку і назвали терміни.

Так, "Приват24" не працюватиме вночі 12 червня з 00:00 до 05:00. Це пов'язано з регламентними роботами.

"12 червня вночі ПриватБанк проводить поточні регламентні роботи в Приват24, послуги будуть на паузі до 5 ранку", — сказано в повідомленні.

Клієнтів попереджають, що під час регламентних робіт додаток і Web-версія Приват24 будуть недоступні.

Варто також відзначити, що ПриватБанк кардинально змінив умови по кредитках. Так, для клієнтів, які можуть своєчасно вносити обов'язковий щомісячний платіж у розмірі 5% суми заборгованості, буде пропонуватися знижена ставка – 1,7%.

Для клієнтів з обмеженими фінансовими можливостями встановимо менший щомісячний платіж від 1,5% до 4,9%. Для клієнтів, які зовсім не можуть платити, будемо оформляти окремі кредити.

Нагадаємо, що клієнти ПриватБанку звернули увагу на нюанс з курсом валют.

Як повідомляла Politeka, в ПриватБанку пояснили правила, які стосуються їхніх клієнтів.

Також Politeka писала, що ПриватБанк перевіряє платежі навіть у 200 гривень, з'явилося пояснення.