Сервисы ПриватБанка не будут работать, украинцам сообщили дату и назвали причину.

Мобильное банковское приложение "Приват24" не будет работать некоторое время. Об этом украинцев предупредили в пресс-службе ПриватБанка и назвали сроки.

Так, "Приват24" не будет работать ночью 12 июня с 00:00 до 05:00. Это связано с регламентными работами.

"12 июня ночью ПриватБанк проводит текущие регламентные работы в Приват24, услуги будут на паузе до 5 утра", — сказано в сообщении.

Клиентов предупреждают, что во время регламентных работ приложение и Web-версия Приват24 будут недоступны.

Стоит также отметить, что ПриватБанк кардинально изменил условия по кредиткам. Так, для клиентов, которые могут своевременно вносить обязательный ежемесячный платеж в размере 5% суммы задолженности, будет предлагаться сниженная ставка – 1,7%.

Для клиентов с ограниченными финансовыми возможностями установим меньший ежемесячный платеж от 1,5% до 4,9%. Для клиентов, которые совсем не могут платить, будем оформлять отдельные кредиты.

Напомним, что клиенты ПриватБанка обратили внимание на нюанс с курсом валют.

Как сообщала Politeka, в ПриватБанке объяснили правила, которые касаются их клиентов.

Также Politeka писала, что ПриватБанк проверяет платежи даже в 200 гривен, появилось объяснение.