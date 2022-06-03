Так, як повідомляє Politeka.net, один з клієнтів ПриватБанку повідомив на сторінці банку в Facebook про нову для себе проблему і зажадав пояснень:
«Прошу пояснити, чому Приват всупереч інструкціям НБУ знизив ліміт переказів на карти в зарубіжних банках до 15 000 грн. на місяць».
У ПриватБанку відреагували на скаргу, повідомивши, що проведення операцій у період воєнного стану вимагає додаткової уваги.
«Банк зобов´язаний застосовувати ризик-орієнтований підхід та вживати відповідні заходи для мінімізації таких ризиків згідно з чинним законодавством. Наразі максимальна сума за такими операціями становить 30 000 грн/місяць. Про зміни ми обов'язково повідомимо», - відповіли в ПриватБанку.
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Втім чоловік запевнив, що це нет так: «Підтримка сказала, що банк знизив цю суму до 15 000 на місяць». Також клієнт пояснив, що надсилає гроші своєї дружині.
«Це теж ризикована операція?», - поцікавився невдоволений клієнт у ПриватБанка, додавши, що ПриватБанк діє всупереч інструкціям НБУ, тому він направить скаргу у Нацбанк.
Нагадаємо, нові правила ПриватБанку з 1 червня розлютили українців.
Також повідомлялося, що у Приватбанку попередили про додаткове обмеження щодо готівки.
Крім того, Politeka.net писала, що клієнти ПриватБанку скаржаться на погрози і не можуть отримати доступ до своїх коштів.