Українці поскаржились на зниження ліміту переказів на карти в зарубіжних банках, у ПриватБанку відповіли.

Так, як повідомляє Politeka.net, один з клієнтів ПриватБанку повідомив на сторінці банку в Facebook про нову для себе проблему і зажадав пояснень:

«Прошу пояснити, чому Приват всупереч інструкціям НБУ знизив ліміт переказів на карти в зарубіжних банках до 15 000 грн. на місяць».

У ПриватБанку відреагували на скаргу, повідомивши, що проведення операцій у період воєнного стану вимагає додаткової уваги.

«Банк зобов´язаний застосовувати ризик-орієнтований підхід та вживати відповідні заходи для мінімізації таких ризиків згідно з чинним законодавством. Наразі максимальна сума за такими операціями становить 30 000 грн/місяць. Про зміни ми обов'язково повідомимо», - відповіли в ПриватБанку.

Втім чоловік запевнив, що це нет так: «Підтримка сказала, що банк знизив цю суму до 15 000 на місяць». Також клієнт пояснив, що надсилає гроші своєї дружині.

«Це теж ризикована операція?», - поцікавився невдоволений клієнт у ПриватБанка, додавши, що ПриватБанк діє всупереч інструкціям НБУ, тому він направить скаргу у Нацбанк.

Нагадаємо, нові правила ПриватБанку з 1 червня розлютили українців.

Також повідомлялося, що у Приватбанку попередили про додаткове обмеження щодо готівки.

Крім того, Politeka.net писала, що клієнти ПриватБанку скаржаться на погрози і не можуть отримати доступ до своїх коштів.