Так, одна з клінток ПриватБанка звернула увагу на цікавий нюанс, про який і повідомила на сторінці банка в Facebook.
«Чому ваш банк навіть у період війни дурить людей?! на головній сторінці курс обміну доллару США 35.6 грн за 1 доллар, а фактично у додатку 29,25грн. Родичі бажають допомогти моїй родині і ми втрачаємо гроші необхідні дитині на ліки! Це шахрайство», - написала жінка.
Клієнтка також закликала президента Володимира Зеленського звернути увагу на такі дії Привата.
У банку звернули увагу на скаргу і повідомили, чи дійсно такі дані про курс валют є шахрайством.
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«В частині безготівкових валютно-обмінних операцій, в т. ч. операцій за картками, відсутні будь-які вимоги законодавства, які зобов´язують банки встановлювати курс за такими операціями дорівнює курсу продажу валюти в відділеннях.
Відповідно курси для безготівкових операцій визначаються банками виходячи з поточної ринкової ситуації», - запевнили в ПриватБанку.
Також в установі додали, що якщо людина отримує переказ у валюті, вона може отримати його на валютну картку без конвертації та замовити готівку у валюті в касі банку.
Нагадаємо, ПриватБанк повідомив про нові умови.
Також повідомлялось, що у Приватбанку попередили про додаткове обмеження щодо готівки.
Крім того Politeka.net писала, що клієнти ПриватБанку скаржаться на погрози і не можуть отримати доступ до своїх коштів.