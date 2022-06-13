Про це йдеться в офіційному повідомленні «Дія».
Так, ждя того, щоб отримати електронну довідку про місце проживання необхідно: авторизуватись на порталі Дія, обрати послугу Витяг про місце проживання, натиснути кнопку «Отримати витяг».
«Декілька кліків, дві хвилини — й електронний документ у вашому смартфоні. Кожен електронний витяг має QR-код — за допомогою камери смартфона можна перевірити справжність документа», - повідомили також в «Дія».
Нагадаємо, днями уряд підтримав законопроєкти про розмитнення автівки у Дії.
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Також нагадаємо, що щодня в чатбот єВорог надходить дуже багато повідомлень про дії чи переміщення окупантів. Крім того користувачі не забувають інформувати про деякі дії військ Білорусі.
Нагадаємо, платити можна буде менше - в "Дія" запустили нову корисну послугу.
Також повідомлялось, що у ПФУ повідомили, як українцям оформити пенсію по втраті годувальника.
Крім того Politeka.net писала, що Нацбанк готується ввести в обіг нові монети.