За тиждень з моменту запуску чергової послуги в «Дії» скористалися понад 25 тисяч українців.

Про це йдеться в офіційному повідомленні «Дія».

Так, ждя того, щоб отримати електронну довідку про місце проживання необхідно: авторизуватись на порталі Дія, обрати послугу Витяг про місце проживання, натиснути кнопку «Отримати витяг».

«Декілька кліків, дві хвилини — й електронний документ у вашому смартфоні. Кожен електронний витяг має QR-код — за допомогою камери смартфона можна перевірити справжність документа», - повідомили також в «Дія».

Нагадаємо, днями уряд підтримав законопроєкти про розмитнення автівки у Дії.

Також нагадаємо, що щодня в чатбот єВорог надходить дуже багато повідомлень про дії чи переміщення окупантів. Крім того користувачі не забувають інформувати про деякі дії військ Білорусі.

Нагадаємо, платити можна буде менше - в "Дія" запустили нову корисну послугу.

Також повідомлялось, що у ПФУ повідомили, як українцям оформити пенсію по втраті годувальника.

Крім того Politeka.net писала, що Нацбанк готується ввести в обіг нові монети.