Близько 300 тисяч українців не можуть отримати пенсії, пошта не може доставити людям гроші.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телемарафону.

Як зазначила Лазебна, попри війну та скорочення економіки в Україні не скоротили жодної соціальної виплати та продовжують повне фінансування, незалежно від території, де людина проживає, навіть якщо вона переїхала за кордон.

Міністр відзначила, що наразі у людей є проблеми з можливістю скористатися коштами на тимчасово окупованій території. Близко 300 тисяч людей не можуть отримати соціальни виплати: це і малозабезпечені, і допомога людям з інвалідністю, і багатодітні сім'ї та ін.

Лазебна зазначила, що у разі виплат пенсії на банківську карту, люди продовжують отримувати гроші. Якщо ж людина отримувала через пошту, "то це питання, чи може поштар донести".

"Ми зробили два механізми. Якщо пошта не працює, то людині відкривається в Ощадбанку по замовчуванню рахунок, і її пенсія зберігається. І другий, дзеркальний алгоритм: якщо банк не працює - тоді пошта має знайти людину й донести їй пенсію", — пояснила політик.

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