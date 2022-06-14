Около 300 тысяч украинцев не могут получить пенсии, почта не может доставить людям деньги.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телемарафона.

Как отметила Лазебная, несмотря на войну и сокращение экономики в Украине не сократили ни одной социальной выплаты и продолжают полное финансирование, независимо от территории, где человек проживает, даже если он переехал за границу.

Министр отметила, что сейчас у людей есть проблемы с возможностью воспользоваться средствами на временно оккупированной территории. Около 300 тысяч человек не могут получить социальные выплаты: это и малообеспеченные, и помощь людям с инвалидностью и многодетные семьи и др.

Лазебная отметила, что в случае выплат пенсии на банковскую карту, люди продолжают получать деньги. Если же человек получал через почту,"то это вопрос, может ли почтальон донести".

"Мы сделали два механизма. Если почта не работает, то человеку открывается в Ощадбанке по умолчанию счет, и его пенсия сохраняется. И второй, зеркальный алгоритм: если банк не работает - тогда почта должна найти человека и донести ему пенсию", - пояснила политик.

Напомним, в ПФУ предупредили, что будет с пенсиями на фоне резкого падения зарплат в Украине: раскрыты новые суммы.

Также Politeka.net писала, что в Пенсионном фонде разъяснили, кто из украинцев имеет право на доплату в размере 500 гривен.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в ПФУ сообщили, как оформить пенсию по потере кормильца.