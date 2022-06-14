Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телемарафона.
Как отметила Лазебная, несмотря на войну и сокращение экономики в Украине не сократили ни одной социальной выплаты и продолжают полное финансирование, независимо от территории, где человек проживает, даже если он переехал за границу.
Министр отметила, что сейчас у людей есть проблемы с возможностью воспользоваться средствами на временно оккупированной территории. Около 300 тысяч человек не могут получить социальные выплаты: это и малообеспеченные, и помощь людям с инвалидностью и многодетные семьи и др.
Лазебная отметила, что в случае выплат пенсии на банковскую карту, люди продолжают получать деньги. Если же человек получал через почту,"то это вопрос, может ли почтальон донести".
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"Мы сделали два механизма. Если почта не работает, то человеку открывается в Ощадбанке по умолчанию счет, и его пенсия сохраняется. И второй, зеркальный алгоритм: если банк не работает - тогда почта должна найти человека и донести ему пенсию", - пояснила политик.
Напомним, в ПФУ предупредили, что будет с пенсиями на фоне резкого падения зарплат в Украине: раскрыты новые суммы.
Также Politeka.net писала, что в Пенсионном фонде разъяснили, кто из украинцев имеет право на доплату в размере 500 гривен.
Кроме того Politeka.net сообщала, что в ПФУ сообщили, как оформить пенсию по потере кормильца.