УЦОЯО цього року не встановлюватиме порогових балів складання національного мультипредметного тесту.

Про це на брифінгу повідомив в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, передає УНІАН.

Бойко зазначив, що завершено перший етап підтвердження участі у НМТ-2022, протягом якого абітурієнти обирали населений пункт та країну, де вони планують складати тест.

Наразі понад 229 тисяч осіб підтвердили свою участь у тестуванні. З них близько 28 тисяч абітурієнтів складатимуть національний мультипредметний тест за кордоном. При цьому до повномасштабної війни в УЦОЯО прогнозували, що ЗНО складатиме 300 тисяч вступників.

Експерт повідомив, що серед змін в організації проведення цьогорічного тестування є те, що абітурієнти складатимуть тест на комп’ютерах.

"Таким чином, результат буде відомий одразу після завершення складання тесту. Крім того, порогових балів складання мультипредметного тесту УЦОЯО цього року не встановлюватиме", — пояснив Бойко.

Відзначимо, основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ), яка цього року замінить традиційне ЗНО, триватиме з 18 липня до 10 серпня 2022 року.

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