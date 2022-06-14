Про це на брифінгу повідомив в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, передає УНІАН.
Бойко зазначив, що завершено перший етап підтвердження участі у НМТ-2022, протягом якого абітурієнти обирали населений пункт та країну, де вони планують складати тест.
Наразі понад 229 тисяч осіб підтвердили свою участь у тестуванні. З них близько 28 тисяч абітурієнтів складатимуть національний мультипредметний тест за кордоном. При цьому до повномасштабної війни в УЦОЯО прогнозували, що ЗНО складатиме 300 тисяч вступників.
Експерт повідомив, що серед змін в організації проведення цьогорічного тестування є те, що абітурієнти складатимуть тест на комп’ютерах.
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"Таким чином, результат буде відомий одразу після завершення складання тесту. Крім того, порогових балів складання мультипредметного тесту УЦОЯО цього року не встановлюватиме", — пояснив Бойко.
Відзначимо, основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ), яка цього року замінить традиційне ЗНО, триватиме з 18 липня до 10 серпня 2022 року.
Нагадаємо, у Верховній Раді озвучили нові важливі правила для абітурієнтів цього року.
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