Об этом на брифинге сообщил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает УНИАН.
Бойко отметил, что завершен первый этап подтверждения участия в НМТ-2022, в течение которого абитуриенты выбирали населенный пункт и страну, где они планируют сдавать тест.
Сейчас свыше 229 тысяч человек подтвердили свое участие в тестировании. Из них около 28 тысяч абитуриентов будут сдавать национальный мультипредметный тест за рубежом. При этом до полномасштабной войны в УЦОКО прогнозировали, что ЗНО будет сдавать 300 тысяч поступающих.
Эксперт сообщил, что среди изменений в организации проведения нынешнего тестирования является то, что абитуриенты будут сдавать тест на компьютерах.
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"Таким образом, результат будет известен сразу после завершения сдачи теста. Кроме того, пороговых баллов сдачи мультипредметного теста УЦОКО в этом году устанавливать не будет", — пояснил Бойко.
Отметим, основная сессия национального мультипредметного теста (НМТ), которая в этом году заменит традиционное ЗНО продлится с 18 июля до 10 августа 2022 года.
Напомним, в Верховной Раде озвучили новые важные правила для абитуриентов в этом году.
Также сообщалось, что появилась информация, смогут ли украинские дети пойти в школу с 1 сентября.
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