УЦОКО в этом году не будет устанавливать пороговых баллов сдачи Национального мультипредметного теста.

Об этом на брифинге сообщил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает УНИАН.

Бойко отметил, что завершен первый этап подтверждения участия в НМТ-2022, в течение которого абитуриенты выбирали населенный пункт и страну, где они планируют сдавать тест.

Сейчас свыше 229 тысяч человек подтвердили свое участие в тестировании. Из них около 28 тысяч абитуриентов будут сдавать национальный мультипредметный тест за рубежом. При этом до полномасштабной войны в УЦОКО прогнозировали, что ЗНО будет сдавать 300 тысяч поступающих.

Эксперт сообщил, что среди изменений в организации проведения нынешнего тестирования является то, что абитуриенты будут сдавать тест на компьютерах.

"Таким образом, результат будет известен сразу после завершения сдачи теста. Кроме того, пороговых баллов сдачи мультипредметного теста УЦОКО в этом году устанавливать не будет", — пояснил Бойко.

Отметим, основная сессия национального мультипредметного теста (НМТ), которая в этом году заменит традиционное ЗНО продлится с 18 июля до 10 августа 2022 года.

Напомним, в Верховной Раде озвучили новые важные правила для абитуриентов в этом году.

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