Про це повідомила народний депутат, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Грішина.
Нардеп розповіла, що вступники, які не мають можливості виїхати з окупованих територій і скласти національний мультипредметний тест (НМТ), зможуть пройти вступні випробування у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу.
При цьому якщо дитина хоче вступити на контракт – достатньо буде подати лише мотиваційний лист.
Також повідомляється, що вступники, які отримають позитивні результати на вступних випробуваннях, зможуть скористатись спеціальною квотою у вишах або гарантовано вступити до закладів фахової передвищої освіти.
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Раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що в 2022 році випускники будуть здавати мультипредметний тест онлайн, але при фізичній присутності в центрі тестування.
"Відмінність цього тесту від класичного ЗНО полягає в тому, що це тестування не передбачає відкритих відповідей. Тобто там не буде зв'язкового висловлювання, а лише відповіді на конкретні питання, які поставлені в тестах", – підкреслив Горбачов.
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Крім того Politeka.net писала, що у Мінсоцполітики повідомили, хто з українців отримає підвищені виплати.