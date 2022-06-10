Для деяких українських абітурієнтів буде запезпечена спеціальна квота для вступу.

Про це повідомила народний депутат, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Грішина.

Нардеп розповіла, що вступники, які не мають можливості виїхати з окупованих територій і скласти національний мультипредметний тест (НМТ), зможуть пройти вступні випробування у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу.

При цьому якщо дитина хоче вступити на контракт – достатньо буде подати лише мотиваційний лист.

Також повідомляється, що вступники, які отримають позитивні результати на вступних випробуваннях, зможуть скористатись спеціальною квотою у вишах або гарантовано вступити до закладів фахової передвищої освіти.

Раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що в 2022 році випускники будуть здавати мультипредметний тест онлайн, але при фізичній присутності в центрі тестування. "Відмінність цього тесту від класичного ЗНО полягає в тому, що це тестування не передбачає відкритих відповідей. Тобто там не буде зв'язкового висловлювання, а лише відповіді на конкретні питання, які поставлені в тестах", – підкреслив Горбачов.

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