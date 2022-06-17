У Пенсійному фонді України розповіли про особливості призначення пенсій за віком у 2022 році.

Так, українці, які досягли віку 60 років у цьому році мають право на призначення пенсії за віком, якщо мають не менше 29 років страхового стажу. При цьому за відсутності необхідного страхового стажу пенсія може бути призначена пізніше (якщо особа продовжить працювати та набуде необхідний стаж) або у 2025 році після досягнення віку 63 роки за наявності страхового стажу не менше 22 роки.

В ПФУ відзначили, що наявність страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку.

Страховий стаж з 1 січня 2004 року обчислюється територіальними органами ПФУ за даними, що містяться в реєстрі застрахованих осіб, а за період до 2004 року – на підставі трудової книжки та інших документів. Також у Пенсійному фонді додали, що виплати можуть призначатись автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року.

Наразі в Пенсійному фонді впроваджено екстериторіальний принцип обслуговування громадян: заяву на призначення пенсії та необхідні документи можна подати до будь-якого сервісного центру. Також заяву можна подати в електронній формі через офіційний сайт ПФУ.

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