ПриватБанк розповів про нову функцію, яка тепер доступна клієнтам.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ПриватБанк, йдеться про послугу «Моніторинг квитків», яка стала доступною у додатку «Приват24» для операційних система iOS та Android.

У Приватбанку підкреслили, що тепер, коли немає вільних квитків на поїзд на потрібну дату або, наприклад, залишилася тільки верхня бокова полиця, не потрібно кожні п'ять хвилин оновлювати сторінку в надії, що потрібний квиток з'явиться.

Для того, щоб послуга стала доступною, необхідно оновити Приват24 до останньої версії.

"Як користуватися моніторингом? Залиште заявку в меню Транспорт → поїзд → моніторинг квитків. Вибирайте відповідний тип вагона і навіть полку. Сервіс знайде вільні квитки і викупить їх або надішле повідомлення — щоб ви швидко придбали їх", - повідомили в ПриватБанку.

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