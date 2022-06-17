Під час дії воєнного стану в Україні законодавчо ухвалена низка пом’якшувальних заходів щодо сплати кредитів, штрафів, пені та інших платежів.

Про це розповіла начальниця Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ Ольга Лобайчук.

"Законодавець заборонив нараховувати пеню, штрафи, встановлювати підвищені відсотки. Звичайних відсотків на тіло кредиту це не стосується, кредитор має право продовжувати їх нараховувати і вимагати сплати", — пояснила Лобайчук.

Експерт додала, що рішення не нараховувати клієнтам протягом трьох місяців відсотки прийняли лише окремі банки та деякі мікрофінансові установи, але це був їх власний вибір. Деякі на певну дату просто «заморозили» заборгованість.

Але більшість кредиторів просто відтермінували сплату боргу, що теж добре за нинішніх умов. За цей час можна зібрати документи, які дадуть змогу розраховувати на реструктуризацію або часткове списання боргу. Так, якщо є документи про статус внутрішньо переміщеної особи, про звільнення чи втрату доходу, кредитор може піти назустріч.

Також представниця НБУ пояснила, що буде з боргами українців, які виїхали за кордон і не планують повертатися.

"Ніщо не заважає передати дані щодо кредитної історії в будь-яку іншу країну. В Європі, як і у всьому цивілізованому світі, підхід до проблемних боржників значно жорсткіший, ніж у нас. Там фізична особа у разі наявності непогашених, та ще й прострочених, кредитних зобов’язань буде мати проблеми навіть із відкриттям поточного рахунку в банку, а про іпотеку чи працевлаштування на державні посади можна взагалі забути", — наголосила Лобанчук.

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