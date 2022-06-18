Про це повідомляє асоціація "Wspólnota Polska".

Програма передбачає одноразову грошову допомогу по 1505 злотих (близько 10 тисяч гривень) на дорослого та 752,50 злотих (близько 5 тисяч грн) на дитину до 18 років.

Також українцям планують забезпечити безкоштовні курси польської мови для дорослих, дофінансування для проходження курсів підвищення професійної кваліфікації або курсів опановування нової спеціальності, а також дофінансування оплати послуг психологів, присяжних перекладачів, юристів, лікарів та інших спеціалістів.

Наголошується, що на допомогу можуть розраховувати українські біженці, які приїхали до Польщі після 24 лютого цього року та які:

мають Карту поляка, або є чоловіком/дружиною, дитиною/онуком, батьком/матір'ю або навіть бабусею/дідусем власника Карти поляка.

мали Карту поляка, але вона втратила чинність після отримання в Польщі карти "сталого побуту" чи громадянства (або є родичем такої особи).

є громадянами Польщі, які мали право на постійне проживання в Україні та проживали там до початку війни (або їхні родичі).

Подати заявку на участь у програмі можна, відвідавши один із стаціонарних центрів, які є в 11 містах Польщі.

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