Об этом сообщает ассоциация "Wspólnota Polska".
Программа предусматривает единоразовую денежную помощь по 1505 злотых (около 10 тысяч гривен) на взрослого и 752,50 злотых (около 5 тысяч грн) на ребенка до 18 лет.
Также украинцам планируют обеспечить бесплатные курсы польского языка для взрослых, дофинансирование для прохождения курсов повышения профессиональной квалификации или курсов постижения новой специальности, а также дофинансирование оплаты услуг психологов, присяжных переводчиков, юристов, врачей и других специалистов.
Отмечается, что на помощь могут рассчитывать украинские беженцы, которые приехали в Польшу после 24 февраля этого года и которые:
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- имеют Карту поляка, или являются мужем/женой, ребенком/внуком, отцом/матерью или даже бабушкой/дедушкой владельца карты поляка.
- имели Карту поляка, но она утратила силу после получения в Польше карты "устойчивого быта" или гражданства (или является родственником такого лица).
- являются гражданами Польши, которые имели право на постоянное проживание в Украине и проживали там до начала войны (или их родственники).
Подать заявку на участие в программе можно, посетив один из стационарных центров, которые есть в 11 городах Польши.
Напомним, кто из украинцев в ближайшее время получит новые выплаты.
Как сообщала Politeka, в НБУ сделали важное предупреждение, что нужно знать украинцам.
Также Politeka писала, что в" действии " появилась новая услуга, которую многие оценят.