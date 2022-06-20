Але завтра все зміниться. Так, за словами відомого синоптика Наталки Діденко, вже завтра, 21 червня, в Україну прийде холодний атмосферний фронт.
«І як заявлено вже у його назві, очікується послаблення спеки. Повітря зміниться на свіжіше. Протягом дня вівторка температура повітря у західних, північних областях та в багатьох центральних знизиться до +20+26 градусів», - повідомила Діденко.
За її словами, спека ще втримається завтра на Сході, Півдні, у Дніпрі з районами, на Сумщині та на Полтавщині.
«Та й там вже у середу також стане легше дихати. Атмосферний фронт - це, зазвичай, дощі.
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Тому 21-го червня короткочасні дощі, місцями з грозами, пройдуть у західній частині України, на Півночі, ввечері можливі на Одещині, Миколаївщині та Луганщині», - розповіла синоптик, додавши, що у тих, хто не потрапив у цей географічний список - завтра буде сухо, сонячно.
Крім того 21-го червня у більшості областей України можливі сильні пориви північно-західного вітру.
«У Києві завтра очікується послаблення спеки до +27 градусів. Дощ - ймовірний, короткочасний, із грозою. Сильний вітер у столиці! У середу температура повітря вирівняється по всій Україні, передбачається +20+26 градусів, а на Півночі місцями навіть +17+20 градусів», - розповіла Діденко.
Також синоптик порадила: «не переплутайте - нарікати на спеку і хекати можна сьогодні, скаржитися на що це за літо - завтра-післязавтра».
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