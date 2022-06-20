Сегодня в Украине самый жаркий день. За окном +30 +34 градуса.

Но завтра все изменится. Так, по словам известного синоптика Натальи Диденко, уже завтра, 21 июня, в Украину придет холодный атмосферный фронт.

«И как заявлено уже в его названии, ожидается ослабление жары. Воздух сменится на более свежий. В течение дня вторника температура воздуха в западных, северных областях и во многих центральных снизится до +20+26 градусов», - сообщила Диденко.

По ее словам, жара еще удержится завтра на Востоке, Юге, в Днепре с районами, на Сумщине и Полтавщине.

«И там уже в среду также станет легче дышать. Атмосферный фронт-это, как правило, дожди.

Поэтому 21-го июня кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут в западной части Украины, на Севере, вечером возможны в Одесской, Николаевской и Луганской областях», - рассказала синоптик, добавив, что у тех, кто не попал в этот географический список - завтра будет сухо, солнечно.

Кроме того 21-го июня в большинстве областей Украины возможны сильные порывы северо-западного ветра.

"В Киеве завтра ожидается ослабление жары до +27 градусов. Дождь - вероятный, кратковременный, с грозой. Сильный ветер в столице! В среду температура воздуха выровняется по всей Украине предполагается +20+26 градусов, а на Севере местами даже +17+20 градусов», - рассказала Диденко.

Также синоптик посоветовала: «не перепутайте - сетовать на жару и пыхтеть можно сегодня, жаловаться на что это за лето - завтра-послезавтра».

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