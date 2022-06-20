Він був удостоєний багатьох національних премій в галузі культури і мистецтва.

Легендарний литовський актор Регімантас Адомайтіс, який зіграв роль Донатаса у фільмі "Ніхто не хотів вмирати", помер після декількох років боротьби з раком. Йому було 85. У актора залишилося два сини і п'ятеро онуків. Про смерть артиста, який був легендою повідомив портал LRT (Литовське радіо і телебачення).

Важку недугу акторові діагностували в 2020 році. Він переніс кілька операцій, пройшов ряд курсів хіміотерапії, а потім кинув лікування і поручився на долю. Останнім часом акторові було важко пересуватися, хвороба дала ускладнення на ноги. Адомайтіс скаржився, що йому сумно не працювати і сидіти вдома без улюбленої професії.

Регімантас Адомайтіс був актором театру і кіно. Він прославився завдяки фільму "Ніхто не хотів помирати " Вітаутаса Жалакявічуса 1965 року.

Крім цього, Адомайтіс знявся в десятках радянських картин. На його рахунку численні ролі в Каунаському драматичному театрі і в Національному драматичному театрі Литви. Найвідоміші фільми з його участю: "Ніхто не хотів помирати", "Почуття", "Багач, бідняк", "З життя відпочиваючих", "Трест, який лопнув".

Він приєднався до своєї дружини у вічності - вона померла від важкої хвороби в 2011 році.



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