У мережі з'явилося відео з несподіваною подією під час зйомок нової програми на російському телебаченні.

На кадрах можна побачити, як російська співачка виходить на сцену і під оплески масовки починає спускатися зі сходинок. Однак, в якийсь момент Валерія падає на підлогу плазом, а з її ноги в навіть злітає туфля.

Після того, що сталося співачка зізналася, що "коліна розбила пристойно", а також заявила, що цей інцидент був "проявом солідарності" з Патріархом РПЦ Кирилом.

У мережі бурхливо відреагували на інцидент зі співачкою, яка відома багаторічною підтримкою Володимира Путіна, а також його агресії проти України.

"на це можна дивитися нескінченно", "Думаю, що не останній флешмоб під назвою: роби з нами, Роби як ми, роби краще нас", "оплески? Ні, бурхливі овації!!!", "Релігія впала, "культура" впала, залишилося політиці навернутися і все налагодиться", "Зетнутих вже земля не тримає, що їм там таке таліби привезли під виглядом коксу?",- пишуть люди.

Нагадаємо, що днями під час літургії в церкві Новоросійська на підлозі «розстелився» патріарх РПЦ Кирило. Інцидент потрапив на камеру і наробив шуму.

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