Эту замену подтверждают отчеты от 21 июня об увольнение Дворникова и месте нового генерала во время визита Шойгу 26 июня.

Кремль отстранил генерала Александра Дворникова от командования войной в Украине. На его место был назначен новый российский генерал. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил российской федерации генерал-полковник Геннадий Жидко вместо "сирийского мясника" - командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова руководит так называемой "спецоперацией" в Украине.

Также там объяснили, что Жидко сидел рядом и общался с министром обороны россии Сергеем Шойгу во время инспекции российских сухопутных войск в Украине 26 июня.

Вероятно, эту замену подтверждают отчеты от 21 июня об увольнение Дворникова и месте Жидко во время визита Шойгу 26 июня.

Геннадий Жидко бывший командующий Восточным военным округом, он был командующим этого округа до ноября 2021 года, после чего его перевели на должность заместителя министра обороны россии по военно-политической работе. То есть, он, по сути, такой главный замполит, главный политрук российской армии.

Кроме того в 2016 году Жидко был начальником штаба группировки Вооруженных сил российской федерации в Сирии.

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