Збройним силам України незабаром вдасться домогтися успіху в боях з російськими окупантами. Такий прогноз озвучив колишній спецпредставник США по Україні посол Курт Волкер, передає "Укрінформ".

Зокрема він вважає, що незабаром українські військові здатні дістатися до Херсона і звільнити території навколо Миколаєва і Харкова.

"Коли українці отримають наше найкраще обладнання і поставлять його собі на озброєння, вони зможуть діяти краще в стратегічному плані і відвоювати певні території. Ми побачимо, що українці просунуться і повернуть контроль над територією навколо Миколаєва і врешті-решт досягнуть міста Херсона на півдні, а також відкинуть далі росіян від Харкова ", – певен Курт Волкер.

При цьому він попередив, що найближчим часом ЗСУ чекають "дуже складні бої" з противником і масовані артилерійські обстріли протягом літа, які можуть призвести до великої кількості жертв з обох сторін.

Однак, за словами дипломата, "росіяни дійсно вимоталися" за час протистояння українським захисникам.

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