Вооруженным силам Украины вскоре удастся добиться успеха в боях с российскими оккупантами. Такой прогноз озвучил бывший спецпредставитель США по Украине посол Курт Волкер, передает "Укринформ".

В частности он считает, что вскоре украинские военные способны добраться до Херсона и освободить территории вокруг Николаева и Харькова.

"Когда украинцы получат наше лучшее оборудование и поставят его себе на вооружение, они смогут действовать лучше в стратегическом плане и отвоевать определенные территории. Мы увидим, что украинцы продвинутся и вернут контроль над территорией вокруг Николаева и в конце концов достигнут города Херсона на юге, а также отбросят дальше россиян от Харькова ", – уверен Курт Волкер.

При этом он предупредил, что в ближайшее время ВСУ ждут "очень сложные бои" с противником и массированные артиллерийские обстрелы в течение лета, которые могут привести к большому числу жертв с обеих сторон.

Однако, по словам дипломата, "россияне действительно измотались" за время противостояния украинским защитникам.

Напомним, британская разведка разоблачила неудачу россии на фоне массовых ракетных ударов.

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