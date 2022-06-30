Національний оператор поштового зв'язку збільшує вартість своїх послуг в "Україні", але одночасно зможе доставляти габаритні посилки.

Укрпошта повідомила про нововведення з 1 липня - зокрема, поштовий оператор прийматиме і доставлятиме великогабаритні посилки. Також компанія підвищує вартість стандартної доставки в межах України. Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

Так, відправлення вагою до 1 кг у межах України коштуватиме 35 грн (було 31 грн), а доставка посилки вагою до 15 кг – 75 грн (було 65 грн). Також на 14% зросте вартість послуги "Документи". А ось вартість міжнародних відправлень не зміниться.

При цьому з 1 липня зміняться не лише тарифи. "Укрпошта" прийматиме і доставлятиме великогабаритні посилки: велосипеди, автомобільні бампери, пуфи та інше у всіх обласних центрах та ще низці міст: Кременчук, Краматорськ, Кривий Ріг.

Також у деяких звільнених містах, де населення повернулося лише частково, відділення "Укрпошти" працюють за скороченим графіком та перейдуть до довоєнного режиму, як тільки збільшаться обсяги роботи у зв'язку з поверненням людей.

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