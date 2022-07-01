Как пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение Ощадбанка, деньги можно будет потратить на новый бизнес или развитие действующего бизнеса.
Именно с 1 июля 2022 года стартует новая государственная программа «єРобота», а «Ощадбанк» стал ее уполномоченным банком.
Так что с первого дня июля все желающие смогут подать заявку с бизнес-планом по созданию или развитию собственного дела в отделения Ощада. В будущем, возможно, такая услуга появится в «Дії»
Участником программы может стать любой украинец (физическое лицо) или юридическое лицо.
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После рассмотрения проекта в случае его соответствия критериям программы грантовые средства будут перечислены на отдельный счет соискателя гранта в Ощадбанке. Решение о предоставлении гранта будет приниматься Государственной службой занятости.
Напомним, что за счет гранта от государства в размере до 250 тыс. грн. предприниматель или юридическое лицо смогут приобрести оборудование, оплатить сырье и материалы, осуществить частичную оплату аренды. При создании одного или двух рабочих мест на период более 3 лет и уплаты налогов за этот период грант не возвращается.
Планируется выдать 20 тысяч таких грантов в год. Соответственно, бюджет программы в год – 5 млрд грн.
«Мы говорим о возможности запустить любой микробизнес, как пошив одежды и обуви, химчистка, сервисный или ремонтный центр, СТО, монтажные работы и т.д.», — рассказывал о грантах премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Напомним, с 1 июля отменен один из видов финансовой помощи для украинцев.
Также напомним, что с 1 июля Укрпочта увеличила стоимость своих услуг.
Кроме того, о новых запретах и правилах предупредили украинцев в Минюсте.