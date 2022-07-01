С 1 июля Ощадбанк начнет прием заявок украинцев для получения микрогрантов до 250 тыс. гривен.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение Ощадбанка, деньги можно будет потратить на новый бизнес или развитие действующего бизнеса.

Именно с 1 июля 2022 года стартует новая государственная программа «єРобота», а «Ощадбанк» стал ее уполномоченным банком.

Так что с первого дня июля все желающие смогут подать заявку с бизнес-планом по созданию или развитию собственного дела в отделения Ощада. В будущем, возможно, такая услуга появится в «Дії»

Участником программы может стать любой украинец (физическое лицо) или юридическое лицо.

После рассмотрения проекта в случае его соответствия критериям программы грантовые средства будут перечислены на отдельный счет соискателя гранта в Ощадбанке. Решение о предоставлении гранта будет приниматься Государственной службой занятости.

Напомним, что за счет гранта от государства в размере до 250 тыс. грн. предприниматель или юридическое лицо смогут приобрести оборудование, оплатить сырье и материалы, осуществить частичную оплату аренды. При создании одного или двух рабочих мест на период более 3 лет и уплаты налогов за этот период грант не возвращается.

Планируется выдать 20 тысяч таких грантов в год. Соответственно, бюджет программы в год – 5 млрд грн.

«Мы говорим о возможности запустить любой микробизнес, как пошив одежды и обуви, химчистка, сервисный или ремонтный центр, СТО, монтажные работы и т.д.», — рассказывал о грантах премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Напомним, с 1 июля отменен один из видов финансовой помощи для украинцев.

Также напомним, что с 1 июля Укрпочта увеличила стоимость своих услуг.

Кроме того, о новых запретах и ​​правилах предупредили украинцев в Минюсте.