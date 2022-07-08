Про це повідомляється в макроекономічному та монетарному огляді НБУ за липень 2022 року.

За даними експертів Нацбанку, на прискорення інфляції вплинули як загальносвітові тенденції (наприклад, високі ціни на енергоресурси), так і внутрішні чинники, передусім пов'язані з війною.

При цьому стримують інфляцію фіксований обмінний курс гривні та мораторій на підвищення тарифів на тепло та розподіл газу на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення.

НБУ, Нацбанк, долар

У НБУ також проаналізували, як через зростання інфляції на тлі порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування інфраструктури, обмеженості запасів та можливостей імпорту, окупації територій змінилися ціни в Україні. Так, виникли локальні та тимчасові дефіцити (паливо, сіль), збільшилися витрати бізнесу, відбулося шокове зростання цін на окупованих територіях.

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У Нацбанку також повідомляють, що прискорилося зростання цін на сирі продукти внаслідок тимчасової окупації південних регіонів, що спеціалізуються на вирощуванні ранніх овочів, а також зростання витрат на їх виробництво та постачання. Дорожчали також крупи та м'ясо.

магазин, супермаркет, продукти

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ заговорили про запровадження штрафів для порушників комендантської години.

Також повідомлялось, що українці скоро отримають пенсійне посвідчення у новому вигляді.

Крім того, про нові заборони та правила попередили українців у Мін'юсті.