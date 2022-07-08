Про це повідомляється в макроекономічному та монетарному огляді НБУ за липень 2022 року.
За даними експертів Нацбанку, на прискорення інфляції вплинули як загальносвітові тенденції (наприклад, високі ціни на енергоресурси), так і внутрішні чинники, передусім пов'язані з війною.
При цьому стримують інфляцію фіксований обмінний курс гривні та мораторій на підвищення тарифів на тепло та розподіл газу на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення.
У НБУ також проаналізували, як через зростання інфляції на тлі порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування інфраструктури, обмеженості запасів та можливостей імпорту, окупації територій змінилися ціни в Україні. Так, виникли локальні та тимчасові дефіцити (паливо, сіль), збільшилися витрати бізнесу, відбулося шокове зростання цін на окупованих територіях.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
"Дорогі люди…": Могилевська зі сльозами на очах звернулася до українців, відео
"Часові рубежі на рівні серпня": експерт розкрив, як Україна зможе переламати ситуацію на фронті
Мішина відправила гостреньку відповідь після скандалу з "Дизель шоу": "Яким було б у нас суспільство, якщо..."
Жбурляють каміння, обстрілюють та погрожують: росіяни скаржаться, що їм не раді в країнах ЄС
У Нацбанку також повідомляють, що прискорилося зростання цін на сирі продукти внаслідок тимчасової окупації південних регіонів, що спеціалізуються на вирощуванні ранніх овочів, а також зростання витрат на їх виробництво та постачання. Дорожчали також крупи та м'ясо.
Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ заговорили про запровадження штрафів для порушників комендантської години.
Також повідомлялось, що українці скоро отримають пенсійне посвідчення у новому вигляді.
Крім того, про нові заборони та правила попередили українців у Мін'юсті.