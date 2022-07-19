У країнах Европи продовжує вирувати сильна спека, яка вже стала причиною смерті сотень людей.

Так, температура повітря в деяких регіонах піднялася понад 40 градусів. В Іспанії, Португалії, Франції та інших країнах почалися лісові пожежі — влада евакуює тисячі жителів із пожежонебезпечних районів. Через спеку померли сотні людей, багато країн Євросоюзу запровадили режим надзвичайного стану.

«Найгарячіші синоптичні події розгортаються зараз в Західній Європі. Сьогодні, 19-го липня, у Парижі ймовірно до +40 градусів! Вже зараз у Парижі, Лондоні спостерігається +32, +33 градуси, і це ще практично ранок...», - повідомила відомая українська синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, завтра, 20 липня, основний ареал спеки переміститься на Німеччину, охопить значну частину Центральної Європи.

«Південна Європа, традиційно, також буде дуже розпеченою. Це спекотне повітря завтра, у середу, трохи дихне й на нас. Не таке аж пекуче, але до +30 градусів ймовірно 20-го липня у західних областях України (окрім Волині та Рівненщини, де повітря очікується трохи свіжіше) та на південному заході», - повідомила Діденко.

У той же час у північних областях буде комфортно, +20+26 градусів. У східних, центральних областях та на Півдні України передбачається +25+29 градусів.

«Більша частина України належатиме завтра сухому повітрю, буде багато сонця. Проте на Чернігівщині, Сумщині, а ввечері у середу ще й на Харківщині та Полтавщині хвіст атмосферного фронту лине періодичними грозовими дощами», - попередила синоптикиня.

Тим часом у Києві 20 липня стане тепліше, вдень очікується до +24, +25 градусів. Серйозного дощу не очікується.

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