Да, температура воздуха в некоторых регионах поднялась более 40 градусов . В Испании, Португалии, Франции и других странах начались лесные пожары - власти эвакуируют тысячи жителей из пожароопасных районов. Из-за жары умерли сотни людей, многие страны Евросоюза ввели режим чрезвычайного положения.

«Самые горячие синоптические события разворачиваются сейчас в Западной Европе. Сегодня, 19 июля, в Париже вероятно до +40 градусов! Уже сейчас в Париже, Лондоне наблюдается +32, +33 градуса, и это еще практически утро...», - сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра, 20 июля, основной ареал жары переместится в Германию, охватит значительную часть Центральной Европы.

«Южная Европа, традиционно, тоже будет очень раскаленной. Этот жаркий воздух завтра, в среду, немного дыхнет и на нас. Не такое жгучее, но до +30 градусов вероятно 20 июля в западных областях Украины (кроме Волыни и Ровенщины, где воздух ожидается немного свежее) и на юго-западе», - сообщила Диденко.

В то же время в северных областях будет комфортно +20+26 градусов. В восточных, центральных областях и на Юге Украины предполагается +25+29 градусов.

«Большая часть Украины будет завтра принадлежать сухому воздуху, будет много солнца. Однако на Черниговщине, Сумщине, а вечером в среду еще и на Харьковщине и Полтавщине хвост атмосферного фронта польет периодическими грозовыми дождями», - предупредила синоптик.

Между тем, в Киеве 20 июля станет теплее, днем ​​ожидается до +24, +25 градусов. Серьезного дождя не ожидается.

Напомним, ученые предупредили о мощной магнитной буре.

Также сообщалось, что над Украиной сошлись циклон и антициклон.

Тем временем рыбаки поймали 5-метрового глубоководного "монстра", считающегося предвестником природных катастроф.