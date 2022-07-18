Гігантська сонячна пляма на поверхні Сонця змусили астрономів турбуватися щодо сонячних спалахів, які можуть бути спрямовані на Землю.

Як повідомляє Interesting Engineering, на кілька днів раніше стало відомо, що на Сонці стався потужний сонячний спалах, через який у багатьох частинах світу відбулися відключення радіозв'язку.

Тепер стало відомо, що сонячна буря накриє Землю вже у вівторок, 19 липня.

«Прямий удар! Змієподібна нитка запущена у вигляді великого сонячного шторму в зоні удару по Землі. НАСА прогнозує зіткнення на початку 19 липня. З цим зіткненням можливе сильне #полярне сяйво глибоко в середніх широтах. Користувачі-аматори радіо та GPS чекають на збої сигналу на нічній стороні Землі», - повідомила в Twitter вчена Таміта Сков з некомерційної американської організації Aerospace Corporation, опублікувавши також модель «сонячного удару» по Землі.

Direct Hit! A snake-like filament launched as a big #solarstorm while in the Earth-strike zone. NASA predicts impact early July 19. Strong #aurora shows possible with this one, deep into mid-latitudes. Amateur #radio & #GPS users expect signal disruptions on Earth's nightside. pic.twitter.com/7FHgS63xiU — Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) July 16, 2022

Нагадаємо, вчені попереджають, що магнітні бурі впливають на в'язкість крові, підвищуючи її. Як наслідок збільшується схильність до утворення тромбів, знижується газообмін організму, розвивається гіпоксія тканин, підвищується артеріальний тиск. Збільшується кількість інсультів, інфарктів, гіпертонічних кризів, посилюється мігрень.

Геомагнітні бурі мають несиметричний за часом характер розвитку: у середньому фаза наростання обурення (головна фаза бурі) становить близько 7 годин, а фаза повернення до початкового стану (фаза відновлення) – близько 3 діб.

У такі дні рекомендується більше рухатися, але уникати навантаження на організм, гуляти на свіжому повітрі, пити багато чистої негазованої води, уникати вживання алкоголю та кави. Лікарі також рекомендують приймати заспокійливі. Наприклад, пустирник, валеріану, трав'яні чаї, препарати магнію. Якщо головний біль у розпал магнітної бурі застав на роботі, можна спробувати легкі лікарські препарати.

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