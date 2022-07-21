Стало відомо про продовження безкоштовного роумінгу для українців.

Як повідомляє Politeka.net із посиланням на Міністерство цифрової трансформації, спільна заява мобільних операторів України та Євросоюзу продовжує діяти.

Таким чином українці, які вимушено виїхали до країн ЄС, зможуть і далі телефонувати рідним за цінами українських операторів.

У Міністерстві також нагадали, що попередньо домовленості були на три місяці, а це означає, що вже з липня українцям довелося б переходити на європейські тарифи. Проте Єврокомісія закликала операторів ЄС продовжити підтримку українців.

«Наразі близько 70 європейських операторів надають українцям безкоштовний роумінг. З нашого боку, заяву підтримують Київстар, Vodafone та lifecell», - наголосили у Міністерстві.

Зазначимо, за статистикою Управління Верховного комісара ООН у справах біженців станом на червень у 44 європейських країнах перебуває близько 5,1 млн біженців з України (за даними за 16 червня 2022 року).

Тим часом, в Україні прогнозується нова хвиля внутрішніх переселенців: до 500 тисяч зі сходу на захід із територій, де не буде опалювального сезону.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, багато населених пунктів відрізано від комунікацій через війну. Наприклад, Запорізька область, зокрема Енергодар, фактично відрізана від газопостачання та відновити його найближчим часом неможливо.

Тому очікується, що напередодні холодів люди виїжджатимуть із окупованих міст та міст на лінії фронту до більш безпечних регіонів.

Верещук прогнозує, що зима буде найскладнішою за всі роки незалежності.

Нагадаємо, вже відомо, що опалювального сезону не буде в окупованому Маріуполі.

Також повідомлялося, що у Раді ухвалили несподіване рішення щодо мораторію на підвищення тарифів.

Про важливі зміни повідомили і у Нацбанку.