Як пише Politeka.net з посиланням на повідомлення ПриватБанка, мова йде про програму для підтримки підприємств малого бізнесу з річною виручкою від 30 до 300 млн грн.

Як зазначається, в рамках цієї програми бізнес клієнти банку зможуть користуватися кредитами на поповнення обігового капіталу як за участі програми державних гарантій, так і під заставу техніки або гарантій власника бізнесу.

«ПриватБанк планує виділити майже півмільярда гривень для розвитку підприємств та підтримки економіки країни», - підкреслили у Приваті.

Для клієнтів малого бізнесу - експортерів та тих, хто працює у критично важливих галузях економіки, мінімальна сума кредитування становить 500 тис грн. Максимальна сума фінансування - в межах розрахункового кредитного ліміту, але не більше ніж 10 млн грн.

Також зазначається, що строк такого кредитування становить 24 міс. або на термін дії державної гарантії. Вартість користування кредитними коштами встановлюється відповідно до затверджених ставок за програмами державних гарантій та “Доступні кредити 5-7-9%”.

Крім того, для прискорення отримання рішення про можливість фінансування спрощено процедуру розгляду пакету документів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що НБУ офіційно підняв курс гривні відразу на 25%.

Так, Національний банк здійснив корекцію офіційного курсу гривні до долара США та зафіксував його на рівні 36,5686 грн/дол.

Також повідомлялось, що у ПриватБанку попередили про пастку.

Крім того, повідомлялося про клієнта ПриватБанка, з картки якого зникли 15 тисяч.