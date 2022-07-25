Майже 250 тисяч внутрішньо переміщених осіб поскаржилися, що не отримали грошові виплати від держави.

Про це розповіла віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

"Багато людей скаржаться на те, що виплати або нараховані й не отримали, або подали заявку і не отримали жодного разу виплати", - повідомила Верещук.

За словами міністра, однією з причин затримки виплат є те, що електронний сервіс державних послуг "Дія" не передав деякі заявки в органи соціального захисту.

"Люди реєструвалися в "Дії", "Дія" не передала на органи соцзахисту такі дані. І це десятки тисяч людей, які зараз скаржаться саме на те, що "Дія" не передала такі дані. Ми централізували такі виплати, Міністерство соцполітики їх виплачує. Але людей було майже 250 тисяч. 90 тисячам уже виплачено", — пояснила Верещук.

Друга причина — те, що деякі документи не були оформлені належним чином, а людей про це не попередили. У такому разі людям варто зателефонувати на гарячу лінію і повідомити про проблему.

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