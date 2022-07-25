Около 250 тысяч внутренне перемещенных лиц пожаловались, что не получили денежные выплаты от государства.

Об этом рассказала вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона.

"Многие люди жалуются на то, что выплаты либо начислены и не получили, либо подали заявку и не получили ни разу выплаты", - сообщила Верещук.

По словам министра, одной из причин задержки выплат является то, что электронный сервис государственных услуг "Дія" не передал некоторые заявки в органы социальной защиты.

"Люди регистрировались в "Дії", "Дія" не передала на органы соцзащиты такие данные. И это десятки тысяч людей, которые сейчас жалуются именно на то, что "Дія" не передала такие данные. Мы централизовали такие выплаты, Министерство соцполитики их выплачивает. Но людей было почти 250 тысяч. 90 тысяч уже выплачено", — пояснила Верещук.

Вторая причина – то, что некоторые документы не были оформлены должным образом, а людей об этом не предупредили. В таком случае людям следует позвонить на горячую линию и сообщить о проблеме.

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