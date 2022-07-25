Нацбанк ухвалив нове рішення щодо обігу монет в Україні з 25 липня.

Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

Відтепер пам’ятні монети спецвипусків серії “Збройні Сили Україниˮ номіналом 10 гривень можна буде використовувати під час готівкових розрахунків як обігові монети.

Це рішення стало реакцією на численні побажання громадян щодо вільного обігу та підвищення доступності таких монет, а також щоб підкреслити ключову роль ЗСУ в захисті незалежності нашої держави.

Банки-дистриб’ютори більше не здійснюватимуть реалізацію цих монет як нумізматичної продукції.

У майбутньому планується розширювати тиражі та кількість серій обігових пам’ятних монет і випускати їх у обіг кілька разів на рік відповідно до міжнародної практики.

Так, у обігу буде більше обігових монет для готівкових операцій (зокрема приймання платежів, розрахунків у торговельній мережі), а українці зможуть розраховуватися новими цікавими та символічними монетами або поповнювати ними свої колекції.

Нагадаємо, Нацбанк ввів в обіг нову пам’ятну монету номіналом в 10 гривень – як вона виглядає.

Як повідомляла Politeka, українцям назвали умову для отримання до 250 тис. гривень на рахунок Ощадбанку.

Також Politeka писала, що нові штрафи планують ввести в Україні: за що доведеться віддати до 3400 гривень.