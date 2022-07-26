Як пише Politeka.net, про це повідомила пресслужба Мінекономіки України.

Перші гранти отримають 424 підприємці. На їх рахунки буде перераховано 98,2 мільйона гривень, які вони зможуть витратити на закупівлю або лізинг обладнання, оренду приміщення, придбання сировини і матеріалів.

Найбільше грантів отримають жителі Києва – 101 успішна заявка. Також лідерами за кількістю позитивних рішень є підприємці з Київської – 62 заявки, Дніпропетровської – 52 заявки та Полтавської областей – 40 заявок.

Серед сфер діяльності найбільше грантів буде спрямовано на розвиток чи створення підприємств оптової та роздрібної торгівлі і ремонту автотранспортних засобів – 142. Також 127 одержувачів коштів планують започаткувати підприємства переробної промисловості. Ще 66 грантів отримають суб'єкти господарювання на створення чи розвиток власних готелів, кемпінгів, кав’ярень та ресторанів.

Всього через Портал Дія заявки на отримання мікрогрантів подав 5031 підприємець. Всі, хто успішно пройде етапи відбору та будуть оцінені високим балом, одержать від 50 до 250 тисяч гривень на існуючу чи нову справу. Зазначається, що учасник зобов’язаний створити 1-2 робочих місця та провадити діяльність впродовж 3 років, сплачуючи податки і збори.

Нагадаємо, 21 липня Національний банк уперше з початку активної фази війни підвищив офіційний курс долара до 36,57 грн.

Також повідомлялося, що українські банки змінюють правила: які послуги буде складніше отримати.

Крім того, Нацбанк, підвищивши курс долара, попередив про чергові нововведення.