Как пишет Politeka.net, об этом сообщила пресс-служба Минэкономики Украины.

Первые гранты получат 424 предпринимателя. На их счета будет перечислено 98,2 миллионов гривен, которые они смогут потратить на закупку или лизинг оборудования, аренду помещения, приобретение сырья и материалов.

Больше грантов получат жители Киева – 101 успешная заявка. Также лидерами по количеству положительных решений предприниматели из Киевской – 62 заявки, Днепропетровской – 52 заявки и Полтавской областей – 40 заявок.

Среди сфер деятельности больше грантов будет направлено на развитие или создание предприятий оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспортных средств – 142. Также 127 получателей средств планируют начать предприятия перерабатывающей промышленности. Еще 66 грантов получат предприятия на создание или развитие собственных гостиниц, кемпингов, кафе и ресторанов.

Всего через Портал Действие заявки на получение микрогрантов подал 5031 предприниматель. Все, кто успешно пройдет этапы отбора и будут оценены высоким баллом, получат от 50 до 250 тысяч гривен на существующее или новое дело. Отмечается, что участник обязан создать 1-2 рабочих места и осуществлять деятельность в течение 3 лет, уплачивая налоги и сборы.

Напомним, 21 июля Национальный банк впервые с начала активной фазы войны повысил официальный курс доллара до 36,57 грн.

Также сообщалось, что украинские банки изменяют правила: какие услуги будет труднее получить.

Кроме того, Нацбанк, повысив курс доллара, предупредил об очередных нововведениях.