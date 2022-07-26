Як пише Politeka.net, подробиці схеми зловмисників, а також, як не потрапити на гачок, повідомили в пресслужбі Приватбанку.

Обіцяли допомогу, а забрали останні гроші - останнім часом такі випадки, на жаль, не пооднокі.

Зловмисники пропонують отримати «допомогу» начебто від країн ЄС. Для цього створюють телеграм-канали із підміною номера — вони виглядають наче банківські або як канали міжнародних організацій. Шахраї просять надати пін-код картки, CVV код тощо і погрожують заблокувати рахунки.

В Приватбанку закликали не піддаватися на махінації і нагадали важливі правила безпеки:

Не переходити за сумнівними посиланнями. Безпечні сайти містять значок замка 🔒 біля адреси, у шахрайських — його не буде, хоча вони зовнішньо можуть бути дуже подібні до сайтів банку.

Офіційний сайт банку https://privatbank.ua,

Приват24 — https://next.privat24.ua.

Ніколи нікому не повідомляти термін дії картки, CVV-код, паролі та PIN-коди.





Довіряти тільки офіційним джерелам інформації.

Всі офіційні виплати від міжнародних організацій, які здійснюються через ПриватБанк, зібрані на цій сторінці: https://privatbank.ua/help/payment-afio

Нагадаємо, ПриватБанк оголосив про нові правила щодо кредитування.

Мова йде про програму для підтримки підприємств малого бізнесу з річною виручкою від 30 до 300 млн грн. Як зазначається, в рамках цієї програми бізнес клієнти банку зможуть користуватися кредитами на поповнення обігового капіталу як за участі програми державних гарантій, так і під заставу техніки або гарантій власника бізнесу.

Також повідомлялось, що у ПриватБанку попередили про пастку.

Крім того, повідомлялося про клієнта ПриватБанка, з картки якого зникли 15 тисяч.