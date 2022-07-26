Як пише Politeka.net, подробиці схеми зловмисників, а також, як не потрапити на гачок, повідомили в пресслужбі Приватбанку.
Обіцяли допомогу, а забрали останні гроші - останнім часом такі випадки, на жаль, не пооднокі.
Зловмисники пропонують отримати «допомогу» начебто від країн ЄС. Для цього створюють телеграм-канали із підміною номера — вони виглядають наче банківські або як канали міжнародних організацій. Шахраї просять надати пін-код картки, CVV код тощо і погрожують заблокувати рахунки.
В Приватбанку закликали не піддаватися на махінації і нагадали важливі правила безпеки:
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- Не переходити за сумнівними посиланнями. Безпечні сайти містять значок замка 🔒 біля адреси, у шахрайських — його не буде, хоча вони зовнішньо можуть бути дуже подібні до сайтів банку.
Офіційний сайт банку https://privatbank.ua,
Приват24 — https://next.privat24.ua.
- Ніколи нікому не повідомляти термін дії картки, CVV-код, паролі та PIN-коди.
- Довіряти тільки офіційним джерелам інформації.
Всі офіційні виплати від міжнародних організацій, які здійснюються через ПриватБанк, зібрані на цій сторінці: https://privatbank.ua/help/payment-afio
Нагадаємо, ПриватБанк оголосив про нові правила щодо кредитування.
Мова йде про програму для підтримки підприємств малого бізнесу з річною виручкою від 30 до 300 млн грн. Як зазначається, в рамках цієї програми бізнес клієнти банку зможуть користуватися кредитами на поповнення обігового капіталу як за участі програми державних гарантій, так і під заставу техніки або гарантій власника бізнесу.
Також повідомлялось, що у ПриватБанку попередили про пастку.
Крім того, повідомлялося про клієнта ПриватБанка, з картки якого зникли 15 тисяч.