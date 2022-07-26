Как пишет Politeka.net, подробности схемы злоумышленников, а также, как не попасть на крючок, сообщили в пресс-службе Приватбанка.

Обещали помощь, а забрали последние деньги – в последнее время такие случаи, к сожалению, не единичны.

Злоумышленники предлагают получить «помощь» вроде бы от стран ЕС. Для этого создают телеграмм-каналы с подменой номера — они выглядят как банковские или как каналы международных организаций. Мошенники просят предоставить пин-код карты, CVV код и т.д. и угрожают заблокировать счета.

В ПриватБанке призвали не поддаваться на махинации и напомнили важные правила безопасности:

Не переходить по сомнительным ссылкам. Безопасные сайты содержат значок замка 🔒 возле адреса, у мошеннических — его не будет, хотя они внешне могут быть очень похожи на сайты банка.

Официальный сайт банка https://privatbank.ua,

Приват24 - https://next.privat24.ua.

Никогда никому не сообщать срок действия карты, CVV-код, пароли и PIN-коды.





Доверять только официальным источникам информации.

Все официальные выплаты от международных организаций, осуществляемые через ПриватБанк, собраны на этой странице: https://privatbank.ua/help/payment-afio

Напомним, ПриватБанк объявил о новых правилах кредитования .

Речь идет о программе поддержки предприятий малого бизнеса с годовой выручкой от 30 до 300 млн грн. Как отмечается, в рамках этой программы бизнес-клиенты банка смогут пользоваться кредитами на пополнение оборотного капитала как при участии программы государственных гарантий, так и под залог техники или гарантий владельца бизнеса.

Также сообщалось, что в ПриватБанке предупредили о ловушке.

Кроме того, сообщалось о клиенте ПриватБанка, с карточки которого исчезли 15 тысяч.