Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну повідомив, що з погодженої напередодні допомоги від 1 млрд євро направлять на підготовку до опалювального сезону.

"Ці кошти будуть спрямовані на заходи з підготовки до опалювального сезону, відновлення пошкоджених об'єктів електро-, водо- і теплопостачання та іншої житлово-комунальної інфраструктури. Відповідне протокольне доручення затвердимо сьогодні", - додав прем'єр.

Нагадаємо, у вчорашньому релізі від ЄІБ говорилося про те, що кошти в обсязі 1,05 млрд євро мають направити на підтримку стратегічних підприємств, термінових заходів в енергетиці та відновлення пошкодженої інфраструктури ЖКГ.

Фінансування гарантується ЄС у межах мандату на зовнішнє кредитування та доповнює екстрену фінансову підтримку для України у розмірі 668 млн євро, яка була надана Україні від ЄІБ на початку березня 2022 року.

Нагадаємо, 21 липня Національний банк уперше з початку активної фази війни підвищив офіційний курс долара до 36,57 грн.

Також в НБУ вирішили пояснити, що тепер буде з цінами.

Крім того в Раді прийняли несподіване рішення щодо мораторію на підвищення тарифів.