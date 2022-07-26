Премьер-министр Денис Шмигаль на заседании Кабмина сообщил, что по согласованной накануне помощи от 1 млрд евро направят на подготовку к отопительному сезону.

"Эти средства будут направлены на мероприятия по подготовке к отопительному сезону, восстановлению поврежденных объектов электро-, водо- и теплоснабжения и другой жилищно-коммунальной инфраструктуры. Соответствующее протокольное поручение утвердим сегодня", - сказал премьер.

Шмигаль добавил, что сейчас Украина продолжает подготовку к сложнейшей зиме в своей истории.

Напомним, во вчерашнем релизе от ЕИБ говорилось о том, что средства в объеме 1,05 млрд евро должны направить в поддержку стратегических предприятий, срочных мер в энергетике и восстановление поврежденной инфраструктуры ЖКХ.

Финансирование гарантируется ЕС в рамках мандата на внешнее кредитование и дополняет экстренную финансовую поддержку для Украины в размере 668 млн евро, предоставленную Украине от ЕИБ в начале марта 2022 года.

Напомним, 21 июля Национальный банк впервые с начала активной фазы войны повысил официальный курс доллара до 36,57 грн.

Также в НБУ решили объяснить, что теперь будет с ценами.

Кроме того , в Раде приняли неожиданное решение о моратории на повышение тарифов.