Премьер-министр Денис Шмигаль на заседании Кабмина сообщил, что по согласованной накануне помощи от 1 млрд евро направят на подготовку к отопительному сезону.
"Эти средства будут направлены на мероприятия по подготовке к отопительному сезону, восстановлению поврежденных объектов электро-, водо- и теплоснабжения и другой жилищно-коммунальной инфраструктуры. Соответствующее протокольное поручение утвердим сегодня", - сказал премьер.
Шмигаль добавил, что сейчас Украина продолжает подготовку к сложнейшей зиме в своей истории.
Напомним, во вчерашнем релизе от ЕИБ говорилось о том, что средства в объеме 1,05 млрд евро должны направить в поддержку стратегических предприятий, срочных мер в энергетике и восстановление поврежденной инфраструктуры ЖКХ.
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Финансирование гарантируется ЕС в рамках мандата на внешнее кредитование и дополняет экстренную финансовую поддержку для Украины в размере 668 млн евро, предоставленную Украине от ЕИБ в начале марта 2022 года.
Напомним, 21 июля Национальный банк впервые с начала активной фазы войны повысил официальный курс доллара до 36,57 грн.
Также в НБУ решили объяснить, что теперь будет с ценами.
Кроме того , в Раде приняли неожиданное решение о моратории на повышение тарифов.