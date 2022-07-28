Щоб отримати цифровий документ, потрібно бути повнолітнім громадянином України.

У Польщі для громадян України, які легально перебувають у країні з 24 лютого, створили електронну посвідку на проживання, яка разом із дійсним проїзним документом (біометричним паспортом) дає право перетинати кордон до України, ЄС та країн Шенгену.

Про це повідомила Мінцифра у телеграмі.

Зокрема, електронний документ "Дія пл" (Diia.pl) у мобільному додатку mObywatel підтверджує статус українського біженця, який після 24 лютого отримав тимчасовий притулок у Польщі. Цей документ Єврокомісія визнала та прирівняла до посвідки на проживання.

Щоб отримати цифровий документ, потрібно бути повнолітнім громадянином України, мати польський ідентифікаційний номер PESEL та активний довірений пароль. Diia.pl недоступний для осіб, які мають посвідку на проживання в Польщі та/або карту поляка.

Після надання офіційного статусу першої цифрової посвідки цей документ можна використовувати не лише для підтвердження особистості, але й для перетину кордону, отримання державних послуг та у всіх життєвих ситуаціях, де він є необхідним.

Нагадаємо, українців попередили про важливі зміни в "Дія".

Як повідомляла Politeka, додаток «Дія» спростить виїзд за кордон із дітьми.

Також Politeka писала, що у "Дії" з'явилася нова послуга, яку багато хто оцінить.