Чтобы получить цифровой документ нужно быть совершеннолетним гражданином Украины.

В Польше для граждан Украины, легально находящихся в стране с 24 февраля, создали электронный вид на жительство, который вместе с действительным проездным документом (биометрическим паспортом) дает право пересекать границу в Украину, ЕС и страны Шенгена.

Об этом сообщила Минцифра в телеграмме.

В частности, электронный документ "Дія.пл" (Diia.pl) в мобильном приложении mObywatel подтверждает статус украинского беженца, который после 24 февраля получил временное убежище в Польше. Этот документ Еврокомиссия признала и приравняла к виду на жительство.

Чтобы получить цифровой документ нужно быть совершеннолетним гражданином Украины, иметь польский идентификационный номер PESEL и активный доверенный пароль. Diia.pl недоступен для лиц, имеющих вид на жительство в Польше и/или карту поляка.

После предоставления официального статуса первого цифрового вида этот документ можно использовать не только для подтверждения личности, но и для пересечения границы, получения государственных услуг и во всех жизненных ситуациях, где он необходим.

Напомним, украинцев предупредили о важных изменениях в "Дія".

Как сообщала Politeka, приложение «Дія» упростит выезд за границу с детьми.

Также Politeka писала, что в «Дії» появилась новая услуга, которую многие оценят.